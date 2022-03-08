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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 85'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, ele geçirdiği ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'dan hesap soruyor! Konya'dan, Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud'la köprüleri atıyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 13:03
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

85.Bölüm:

KONUR'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

OSMAN BEY SULTAN MESUD'LA KÖPRÜLERİ ATIYOR

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

UMUR BEY'İ KİM VE NEDEN ÖLDÜRÜYOR

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?