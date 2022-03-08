Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

OSMAN BEY SULTAN MESUD'LA KÖPRÜLERİ ATIYOR

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık.