08 Mart 2022, Salı
Kuruluş Osman’da Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 85'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, ele geçirdiği ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'dan hesap soruyor! Konya'dan, Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud'la köprüleri atıyor.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 13:03
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