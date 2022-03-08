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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Destan dizisi etkileyici hiikayesiyle ekran başına kilitlerken oyuncularıyla da ilgi odağı oldu. Dizide Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:56
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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Destan dizisinde canlandırdığı Günseli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Ecem Sena Bayır başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı
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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı