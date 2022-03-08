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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

Fenomen şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş hakkında sunucu Bircan Bali'yi tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı hakkında savcılık ikinci kez mütalaa verdi. Duruşma savcısının değişmesiyle Reynmen'in istenen cezası değişti. Yeni mütalaada fenomenin suç unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle cezalandırılmaması talep edildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 13:19
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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti.

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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

Bircan Bal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in Instagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

YENİ MÜTALAA

Yusuf Aktaş hakkında, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

Geçtiğimiz celse Yusuf Aktaş hakkında savcı mütalaasını vermişti. Mütalaada Aktaş'ın Bircan Bali'ye karşı, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılım sağladı. Duruşma savcısının değişmesiyle birlikte yeniden mütalaa verildi.

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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar

CEZA İSTENMEDİ

Duruşma savcısı yeni mütalaada, mevcut dosya bir bütün halimde değerlendirildiğinde tehdit suçunu oluşturmadığı, sosyal medya hesabından söylediği "leşsiniz, ucuzsunuz, vasfınız ne" şeklindeki söylemlerinin olumsuz eleştirilere karşı söylediği gerekçesiyle ceza verilmesine gerek olmadığı talep etti.