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Bircan Bali ile mahkemelik olan Reynmen hakkında sürpriz karar
Fenomen şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş hakkında sunucu Bircan Bali'yi tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı hakkında savcılık ikinci kez mütalaa verdi. Duruşma savcısının değişmesiyle Reynmen'in istenen cezası değişti. Yeni mütalaada fenomenin suç unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle cezalandırılmaması talep edildi.