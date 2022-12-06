06 Aralık 2022, Salı
Kuruluş Osman’da Osman Bey dört yandan kuşatıldı!
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 7 Aralık Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 107'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in ardından Konur Alp'in de İsmihan Sultan'ın yanında yer alması dengeleri değiştirirken; İsmihan Sultan, Osman Bey'e yeğeni Aktemur Bey üzerinden büyük bir tuzak kurar. Osman Bey, içine düştüğü bu cendereden kurtulmak için harekete geçer. Olof'un karargah baskınıyla zor durumda kalan Bala Hatun nasıl kurtulmuştur? Bütün bu soruların cevabı 'Kuruluş Osman'ın 107'inci bölümünde cevap bulacak.
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:21
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