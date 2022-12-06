Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Bir dönemin efsane dizisi Behzat Ç. 6 Aralık'tan itibaren yeni bölümleriyle tekrar izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin saat kaçta ve hangi kanalda olduğu yoğun bir şekilde merak ediliyor. Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin oyuncu kadrosu kimler? Çekiç ve Gül ne zaman, saat kaçta? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. konusu ne?