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Haberler Galeri Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Bir dönemin efsane dizisi Behzat Ç. 6 Aralık'tan itibaren yeni bölümleriyle tekrar izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin saat kaçta ve hangi kanalda olduğu yoğun bir şekilde merak ediliyor. Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin oyuncu kadrosu kimler? Çekiç ve Gül ne zaman, saat kaçta? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. konusu ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:27
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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Behzat Ç. yeni sezonu ne zaman, saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı dizinins evenleri tarafından merakla bekleniyor. Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin sevenleri arama motorlarında merkala "Gül ve Çekiç oyuncu kadrosu kimler?", "Gül ve Çekiç: Behzat Ç. konusu ne?" sorularının cevapları araştırılıyor. Behzat Ç yeni sezonuna dair tüm detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Merakla beklenen Behzat Ç. 6 Aralık Salı günü saat 19:0'da BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.

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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna yeni sezonda yeni isimler de eklendi.

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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yeni sezonun yeni
oyuncuları olarak öne çıkacak.

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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.