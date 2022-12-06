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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldığı iddia edildi! Çıkan haberler sonrası ilk açıklama geldi! "İtibarsızlaştırmaya izin vermeyeceğim"

Yargı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturmuştu. Uraz Kaygılaroğlu tarafından tanıştırılan ikili geçtiğimiz yaz aylarında birliktelik yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da sık sık aşklarının gözler önüne seren ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:41
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Yaşanılan kriz ilişkiyi bitirdi! İşte ayrılık nedeni...

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile el ele geldikleri bir konserde aşklarını ilan etmişti.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Yaşanılan kriz ilişkiyi bitirdi! İşte ayrılık nedeni...

Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililerin romantik karelerine beğeni ve yorum yağmıştı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Yaşanılan kriz ilişkiyi bitirdi! İşte ayrılık nedeni...

Sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikilinin, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Yaşanılan kriz ilişkiyi bitirdi! İşte ayrılık nedeni...

KISKANÇLIK KRİZİ

2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Yaşanılan kriz ilişkiyi bitirdi! İşte ayrılık nedeni...

Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.