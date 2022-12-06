Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldığı iddia edildi! Çıkan haberler sonrası ilk açıklama geldi! "İtibarsızlaştırmaya izin vermeyeceğim"

Yargı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturmuştu. Uraz Kaygılaroğlu tarafından tanıştırılan ikili geçtiğimiz yaz aylarında birliktelik yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da sık sık aşklarının gözler önüne seren ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.