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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 74'üncü bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. 'Kuruluş Osman' kadrosuna bu bölümde Vezir Alemşah rolüyle Taner Turan ve ayrıca Berk Erçer dahil olacak.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:41
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Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

74.Bölüm:

BORAN ALP İNFAZ EDİLECEK Mİ?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

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Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!