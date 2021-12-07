Kuruluş Osman’da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor! Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 74'üncü bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. 'Kuruluş Osman' kadrosuna bu bölümde Vezir Alemşah rolüyle Taner Turan ve ayrıca Berk Erçer dahil olacak.