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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #SeniÖzledim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:31
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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

23.Bölümde Neler Oldu?

Ayşe'nin ayrılık kararından sonra Ferit ve Ayşe ilk defa Hande'nin davasında karşı karşıya geldi. Ayşe'yi Antakya'ya Mirza'nın getirdiğini gören Ferit, iyice öfkelenerek Ayşe'nin canını acıtacak bir konuşma yaptı.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

Hande mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yaman, Hande'yi kurtarmanın yollarını ararken Zümrüt ve Betül engelini aşması gerektiğini anladı. Ferit'in üniversiteden arkadaşı Tanem'le görüşmesini fırsat bilen Mirza, Ayşe'nin de aynı mekana gitmesini sağladı. Ferit'i başka bir kadınla yemek yerken gören Ayşe, duygularına hakim olmakta zorlandı.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması bardağı taşıran son damla oldu ve Adnan ailesine karşı harekete geçti. Sinan ve Adnan arasında yaşanan kavga sonrasında Adnan konaktan ayrıldı. Her şeyini Yaman'ın üzerine yapmaya karar veren Adnan, dönüşü olmayan bir yola girdi.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

Vedia, Zeytin'le birlikte, Adana'ya Ayşe'yi görmeye gitti. Zeytin'in sünnet olması gerektiğini duyan Şahin bu durumdan faydalanarak Antakya'da toplu sünnet düğünü organize etti. Sancakzade Ailesi'nin geleneği olan toplu sünnet düğününün başkası tarafından yapılması Azade ile Şahin'i karşı karşıya getirdi. Şahin'in Ayşe'nin dedesi olduğunu öğrenen Azade iyice sinirlendi.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

Sünnet düğününe Ferit'in arkadaşı Tanem'le katılması Ayşe'nin ikiliyi yanlış yorumlamasına sebep oldu. Ayşe'nin duygularından emin olan Ferit, bu ayrılığı bitirmek istese de Ayşe'yi ikna edemedi.