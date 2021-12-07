Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi

Vedia, Zeytin'le birlikte, Adana'ya Ayşe'yi görmeye gitti. Zeytin'in sünnet olması gerektiğini duyan Şahin bu durumdan faydalanarak Antakya'da toplu sünnet düğünü organize etti. Sancakzade Ailesi'nin geleneği olan toplu sünnet düğününün başkası tarafından yapılması Azade ile Şahin'i karşı karşıya getirdi. Şahin'in Ayşe'nin dedesi olduğunu öğrenen Azade iyice sinirlendi.