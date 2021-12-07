07 Aralık 2021, Salı
Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe arasında yeni kriz! Ayşe’yi ikna edemedi
atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #SeniÖzledim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:31
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