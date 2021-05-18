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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 59.'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap sorarken, Moğol belasına karşı Kayı Obası alarma geçirecek. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 13:01
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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür.

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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak?