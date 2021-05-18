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Kuruluş Osman’da Nikola’dan Umur Bey’e tuzak! Türkmen obalarının kaderi Osman Bey’in elinde!
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 59.'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap sorarken, Moğol belasına karşı Kayı Obası alarma geçirecek. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 13:01
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