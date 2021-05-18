Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Çok küçük yaşta şarkıcılığa adım atan ve sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığıyla olay olan Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi de kendisi kadar ünlü oldu. Sık sık paylaşımlarıyla gündem olan anne Havva Öztel, son olarak hesabından Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği kızını solladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel...