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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Çok küçük yaşta şarkıcılığa adım atan ve sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığıyla olay olan Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi de kendisi kadar ünlü oldu. Sık sık paylaşımlarıyla gündem olan anne Havva Öztel, son olarak hesabından Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği kızını solladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 11:21
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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan ve her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki'nin annesi ve kardeşi de kendisi kadar ünlü oldu.

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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından kızı Aleyna Tilki ile paylaşımda bulundu.

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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

"Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı.

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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve ünlü isimlerin anneleri…

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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’yi solladı! Paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel