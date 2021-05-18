Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oldu. 3 sezondur merakla beklenen 'Betül' karakteriyle diziye dahil olacak olan Çevik, babaevine dönmesiyle Çukurova'da tozu dumana katacak.