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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oldu. 3 sezondur merakla beklenen 'Betül' karakteriyle diziye dahil olacak olan Çevik, babaevine dönmesiyle Çukurova'da tozu dumana katacak.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:01
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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

İlayda Çevik üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizinin 98.bölümüne Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oluyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

3 sezondur adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin'in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönüyor!

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

BETÜL ARTIK ÇUKUROVA'DA BİR PARISIEN

Üniversite eğitimi için gittiği Paris'te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikâhın Paris'te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin'e ağır bir darbe vurmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

Yıllar boyunca, annesinin Hünkar ve Demir ile savaşına uzaktan dahil edilen, iki ailenin arası açıldıkça kendisine yapılan ödemeler aksayan Betül, şimdi evine dönüyor!

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! 3 sezondur beklenen ‘Betül’ geliyor

Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova'ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile de bezeyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana'ya ayak basacak.