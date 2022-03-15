Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

TURGUT, MARİ'NİN ZEHİRLENMESİNDEN NEDEN GÜNDÜZ BEYİ SORUMLU TUTUYOR?

Söğüt'te bunlar olurken Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır. Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir?