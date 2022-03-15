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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 86'ncı bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.03.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 13:33
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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

86.Bölüm:

GEYHATU'NUN AKIBETİ NE OLACAK?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

UYUYAN HÜCRELERİ UYANDIRAN KARANLIK GÜÇ KİMDİR?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

TURGUT, MARİ'NİN ZEHİRLENMESİNDEN NEDEN GÜNDÜZ BEYİ SORUMLU TUTUYOR?

Söğüt'te bunlar olurken Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır. Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir?

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Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?

Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır. Osman Bey, aklı ve kalbi arasında kalmayarak bir karar verecektir. Entrikaların ayyuka çıktığı, düşmanın oyunlarını tekrar kurduğu bu ortamda Osman Bey ve Kayı Obası düze çıkabilecek midir? Obasını birlik içinde tutabilecek midir?