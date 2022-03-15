15 Mart 2022, Salı
Kuruluş Osman’da neler olacak? Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi?
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 86'ncı bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey Obasını birlik içinde tutabilecek mi? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.03.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 13:33
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