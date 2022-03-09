Kuruluş Osman 85. Bölüm Canlı İzle | ATV İZLE...
ATV CANLI İZLE | Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan sürüyor. 85. yeni bölümde Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obası'na geliyor. Osman Bey’in ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? İşte sevenlerinin merakla beklediği Kuruluş Osman 85. Bölümü…
ATV KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE |SON DAKİKA: Kuruluş Osman 85. Bölümde neler oluyor? 85. yeni bölümde Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obası'na geliyor. Osman Bey'in ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir?
İşte sevenlerinin merakla beklediği Kuruluş Osman 85. Bölümü…
KONUR'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?
OSMAN BEY SULTAN MESUD'LA KÖPRÜLERİ ATIYOR
Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.
KURULUŞ OSMAN 85. YENİ BÖLÜM | ATV CANLI İZLE
UMUR BEY'İ KİM VE NEDEN ÖLDÜRÜYOR
Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?
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