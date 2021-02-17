Kuruluş Osman’da Malhun Hatun ilk kez izleyici karşısına çıkacak! Yıldız Çağrı Atiksoy hayran bırakacak

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy, bu akşam yayınlanacak olan 46. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek olan Malhun Hatun, alpleriyle birlikte Osman Bey'e destek olacak. Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...