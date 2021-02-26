Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık iddiası! Vedası hayranlarını üzdü! O isimden sonra... Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık iddiası! Vedası hayranlarını üzdü! O isimden sonra...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık yaşanacak. Kuruluş Osman son bölümde, Selcan Hatun'un Osman Bey ile vedalaşması akılları karıştırdı. Yaşanan vedalaşma sonrasında dizinin takipçileri Selcan Hatun'un akıbetini merak ediyor. Kuruluş Osman dizisi ile hikayeye devam eden Didem Balçın diziye bir süreliğine veda ettiği iddia ediliyor...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 22:52
Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık iddiası! Vedası hayranlarını üzdü. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın diziye veda ettiği iddia edildi. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Oyuncu tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SELCAN HATUN (DİDEM BALÇIN) KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILDI MI?
Selcan Hatun (Didem Balçın) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı sorusu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Selcan Hatun'un ilerleyen bölümlerde izleyici karşısında olacağı tahmin ediliyor.
DİDEM BALÇIN KİMDİR?
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.
2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.
2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.