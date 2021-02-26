Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık iddiası! Vedası hayranlarını üzdü! O isimden sonra...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da kısa süreli ayrılık yaşanacak. Kuruluş Osman son bölümde, Selcan Hatun'un Osman Bey ile vedalaşması akılları karıştırdı. Yaşanan vedalaşma sonrasında dizinin takipçileri Selcan Hatun'un akıbetini merak ediyor. Kuruluş Osman dizisi ile hikayeye devam eden Didem Balçın diziye bir süreliğine veda ettiği iddia ediliyor...