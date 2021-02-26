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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi ardı kesilmeyen iddialar... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim konuştu... Kurtlar Vadisi ardı kesilmeyen iddialar... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim konuştu...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran ve en uzun soluklu diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atılıyor. Kısa süre önce Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında dizinin hayranları tarafından büyük heyecan yarattı. Kurtlar Vadisi Kaos için yeni sezon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim konuştu...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 23:14
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin sevenleri ve hayranları büyük bir merakla Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. Dizinin hayranları Necati Şaşmaz tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim konuştu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."