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Haberler Galeri Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen Özcan Deniz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu kez İrem Helvacıoğlu ile kameralar karşısına geçen Özcan Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yaşı...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:51
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Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen Özcan Deniz, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Özcan Deniz başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987

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