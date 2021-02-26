Seni Çok Bekledim’in yıldızı Özcan Deniz’in yaşı herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen Özcan Deniz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu kez İrem Helvacıoğlu ile kameralar karşısına geçen Özcan Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Seni Çok Bekledim'in yıldızı Özcan Deniz'in yaşı...