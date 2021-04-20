Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 21 Nisan Çarşamba saat 20:15'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 55'inci bölümünde Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL