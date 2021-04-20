20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 21 Nisan Çarşamba saat 20:15'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 55'inci bölümünde Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:23
  • 1
  • 9
Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

  • 3
  • 9
Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

  • 4
  • 9
Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak?

  • 5
  • 9
Kuruluş Osman’da kirli ittifaka karşı ölüm kalım savaşı! “Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur”

Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek?