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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından heyecan fırtınası devam ediyor. Osman Bey obasını korumak için tüm gizemi çözmek zorunda kalıyor. Geyhatu'nun Kayı Obasına gitmesini fırsat bilen tekfur hamlesini yapacak Kulucahisar'ı fethediyor. Tüm gelişmeleri öğrenen Osman Bey ise hamlesini yapmaktan geri durmuyor. Osman Bey kalenin önüne giderek Aya Nikola'ya meydan okuyor. Dizinin nefes kesen anı Osman Bey'in Nikola'nın karşısında Flatyos'u esir aldığı anlar. Osman Bey Nikola'ya Flatyos'un boynuna hançeri dayadığı anda "Ertuğrul Gazi Osman. Ne pusatımı emanet ederim ne de gardaşlarımı" diyerek oradan ayrılıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacak tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 18:33
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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanında Aya Nikola'nın hamleleri bütün dengeleri değiştirecek. Geyhatu'nun oğlu Mönke'yi bulmak için Kayı Obasına gitmesini fırsat bilen Tekfur hamlesini yapıyor. Kulucahisar kalesine yapılan saldırıda Aya Nikola kalenin yeni lideri oluyor. Osman bey ise suçsuzluğunu kanıtlamak için herkesten bir adım önde olmak zorundadır. ATV ekranlarında yayınlanan fragmanda Kulucahisar Kalesi'nin baskına uğradığı ve Bizans kuvvetleri tarafından işgal edildiği görülüyor. Yapılan hamlenin ardında Osman Bey çılgına dönerek yeni mücadelenin içine atılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.

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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak?

Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?