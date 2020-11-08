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Kuruluş Osman'da kılıçlar Kulucahisar'a döndü! Yeni bölüm fragmanında dost düşman belli oluyor!
Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından heyecan fırtınası devam ediyor. Osman Bey obasını korumak için tüm gizemi çözmek zorunda kalıyor. Geyhatu'nun Kayı Obasına gitmesini fırsat bilen tekfur hamlesini yapacak Kulucahisar'ı fethediyor. Tüm gelişmeleri öğrenen Osman Bey ise hamlesini yapmaktan geri durmuyor. Osman Bey kalenin önüne giderek Aya Nikola'ya meydan okuyor. Dizinin nefes kesen anı Osman Bey'in Nikola'nın karşısında Flatyos'u esir aldığı anlar. Osman Bey Nikola'ya Flatyos'un boynuna hançeri dayadığı anda "Ertuğrul Gazi Osman. Ne pusatımı emanet ederim ne de gardaşlarımı" diyerek oradan ayrılıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacak tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 18:25Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 18:33