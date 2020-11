The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok...

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu iple çekiliyor. Ancak bugün gelen haberler sonrasında hayranları büyük hayal kırıklığını uğradı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre, The Witcher çekimleri sırasında prodüksüyon ekiplerinde koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanlar oldu. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok...