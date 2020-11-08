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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok... The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok...
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu iple çekiliyor. Ancak bugün gelen haberler sonrasında hayranları büyük hayal kırıklığını uğradı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre, The Witcher çekimleri sırasında prodüksüyon ekiplerinde koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanlar oldu. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:49
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla izleyici kitlesine sahip dizileri arasında bulunan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Daha önce çekimleri ertlenen dizi, setteki virüs vakalarının artmasıyla Netflix tarafından tekrar ertelendi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Hayranlarına şok...
GALERİ DEVAM EDİYOR THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan bir Polonya fantastik draması olan The Witcher'ın ikinci sezonu İngiltere'de, Londra'nın batısında bulunan Arborfield Stüdyoları'nda çekiliyordu. Dizinin prodüksiyonu daha önce de mart ayında, dizide Nivellen'i oynayan oyuncu Kristofer Hivju'nun pozitif test sonucu almasıyla durdurulmuş ve dizi ekibi, İngiltere'nin Covid-19 çekim protokollerine uygun olarak ağustos ortasına kadar sete geri dönmemişti.
THE WİTCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.
Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikâye yattığını da izleme şansımız olacak. Ciri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir 'aile' kuracak.
Yennefer'in ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yenden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yeriyle karşımıza çıkacak.