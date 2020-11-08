Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Fotoğraflara beğeni yağdı...

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmış ve kızı Lalin'i kucağına almıştı. Yeni doğum yapan Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncunu fit görüntüsüyle beğeni topladı. İşte o fotoğraflar...