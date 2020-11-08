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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Fotoğraflara beğeni yağdı... Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Fotoğraflara beğeni yağdı...
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmış ve kızı Lalin'i kucağına almıştı. Yeni doğum yapan Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncunu fit görüntüsüyle beğeni topladı. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 16:12
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Çiftin kızları Lalin geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Kobal, doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sinem Kobal'in takipçileri Kobal'a "Hiç doğum yapmamış gibisiniz" yorumları yağdırdı.
Sinem Kobal köpeğiyle yaptığı paylaşıma "Lalin uyurken" notunu düştü.