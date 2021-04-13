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Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 14 Nisan Çarşamba saat 20:00'de çok konuşulacak yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 54'üncü bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek ve Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla savaş meydanında yüzleşecek! İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:15
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