Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

