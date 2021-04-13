13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 14 Nisan Çarşamba saat 20:00'de çok konuşulacak yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 54'üncü bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek ve Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla savaş meydanında yüzleşecek! İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:15
  • 1
  • 8
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

  • 3
  • 8
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

  • 4
  • 8
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

  • 5
  • 8
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Osman Bey Nikola’yla savaş meydanında karşılaşacak

Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?