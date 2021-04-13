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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Dizinin en sevilen oyuncularından olan Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 16:19
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evliliği olan Benderlioğlu'nun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ