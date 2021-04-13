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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken kostümlerle de dönemin ruhu yansıtılıyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe akşamı yayınlanacak olan 92'nci bölümünde küçük Adnan'ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak.
Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:44
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