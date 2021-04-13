Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

ADANALILAR GÖZ KAMAŞTIRACAK

Üç sezondur hikayesi ve kahramanları kadar, kostüm ve dekorları ile de göz kamaştıran, dönemin tüm detaylarını ekrana yansıtan 'Bir Zamanlar Çukurova', davet sahnelerindeki özeniyle yine çok konuşulacak.

