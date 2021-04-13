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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken kostümlerle de dönemin ruhu yansıtılıyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe akşamı yayınlanacak olan 92'nci bölümünde küçük Adnan'ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:44
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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe günü yayınlanacak olan 92'nci bölümünde adeta şıklık yarışı yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

Adnan'ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova'nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri ile arz-ı endam edecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

ADANALILAR GÖZ KAMAŞTIRACAK

Üç sezondur hikayesi ve kahramanları kadar, kostüm ve dekorları ile de göz kamaştıran, dönemin tüm detaylarını ekrana yansıtan 'Bir Zamanlar Çukurova', davet sahnelerindeki özeniyle yine çok konuşulacak.

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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

Bu sahneler için tüm karakterlere özel tasarlanmış kıyafetler hazırlanırken, takılar ve aksesuarlar için de vintage parçalar bulundu ve kullanıldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı! Göz kamaştıracaklar

Çukurova'nın tüm karakterleri Adnan'ın doğum gününe en güzel kıyafetleri ile katıldı.