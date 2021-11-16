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Kuruluş Osman'da Kayı Obası'na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 71'inci bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kendisine ve Kayı Obası'na kurulan tuzağın bedelini ödetmek için intikam yemini eden Osman Bey, saldırını hesabını sormak için Tekfur Rogatus'un karşısına dikilecek.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:27
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Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

71.Bölüm:

KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar.

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Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

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Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar.

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Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

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Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi?