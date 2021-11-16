Kuruluş Osman'da Kayı Obası'na hain saldırı! Osman Bey intikam yemini ediyor! Failleri bulabilecek mi?

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 71'inci bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kendisine ve Kayı Obası'na kurulan tuzağın bedelini ödetmek için intikam yemini eden Osman Bey, saldırını hesabını sormak için Tekfur Rogatus'un karşısına dikilecek.