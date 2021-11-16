Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray, bugüne kadar rol aldığı 200'den fazla filmle sinema dünyasının efsanelerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Şoray, keşfedilme hikayesini ilk kez ortaya çıktı. Yeşilçam Sultan'ı, bakın nasıl keşfedilmiş...