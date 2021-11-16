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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray, bugüne kadar rol aldığı 200'den fazla filmle sinema dünyasının efsanelerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Şoray, keşfedilme hikayesini ilk kez ortaya çıktı. Yeşilçam Sultan'ı, bakın nasıl keşfedilmiş...

Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 14:08
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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Bugüne kadar 200'den fazla filmde yer alan usta oyuncu Türkan Şoray'ın, aslında bir tesadüf eseri keşfedildiğini biliyor muydunuz?

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

1945 yılında İstanbul'da doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çerkez bir baba ve Selanik göçmeni bir annenin kızı olan Şoray, Fatih Kız Lisesi'nde okurken, ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız sayesinde hayatı değişti.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Türkan Şoray'ın keşfedilmesi her ne kadar Emel Yıldız sayesinde olsa da, Şoray'ı şöhrete götüren ilk tesadüf bu değildi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Şoray, dedesinin evinde misafirken, sokağa film seti kuruldu. Mahalleli merakla film ekibinin etrafını sararken, Türkan Şoray da dayanamayıp meraklı kalabalığa karıştı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Şoray, mahalleye kurulan film setinde Muhterem Nur'u gördüğünde büyülenmişti. Şoray, tam o sırada, ''Filmde oynar mısın?'' sorusuyla irkildi. Korkup kaçan Şoray'a o soruyu soran kişi, yönetmen Memduh Ün'den başkası değildi.