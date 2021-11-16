16 Kasım 2021, Salı
Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray, bugüne kadar rol aldığı 200'den fazla filmle sinema dünyasının efsanelerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Şoray, keşfedilme hikayesini ilk kez ortaya çıktı. Yeşilçam Sultan'ı, bakın nasıl keşfedilmiş...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 14:08
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