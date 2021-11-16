16 Kasım 2021, Salı
Kalp Yarası’nda Ayşe bebeğini kaybetti!
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yirminci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:08
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