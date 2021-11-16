Kalp Yarası’nda Ayşe bebeğini kaybetti!

Saadet'in planı tıkır tıkır işledi ve Azade aldatıldığını gözleriyle gördü. Kendine gelen Adnan, Saadet'e bu davranışından dolayı sert tepki gösterdi. Azade ise Adnan'a bir ders vermek için Saadet'i kendi planına dahil etti.