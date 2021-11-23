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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 72'nci bölümüyle 24 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar yeni bir darbe vurmaya hazırlanırken Osman Bey'in gazabı tekfurları yakacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:50Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 13:02