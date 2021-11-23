Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

OSMAN BEY KALEDEN NASIL ÇIKACAK?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne?