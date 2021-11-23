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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 72'nci bölümüyle 24 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar yeni bir darbe vurmaya hazırlanırken Osman Bey'in gazabı tekfurları yakacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 13:02
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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

72.Bölüm:

OSMAN BEY'İN KORKUSUZ HAMLESİ

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

NIKOLA, MARI İLE EVLENMEK İSTİYOR

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır.

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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

OSMAN BEY KALEDEN NASIL ÇIKACAK?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne?

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Kuruluş Osman’da kaçırılan Türk çocuklarının akıbeti ne olacak? Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?