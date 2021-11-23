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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Eda Ece, Danilo Zanna ile sık sık bir araya geldiği iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap veren oyuncudan yeni hamle geldi. Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi. Buğrahan Tuncer ile ayrıldığı iddia edilen Ece, paylaştığı kare ile iddialara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:00
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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından sık sık söz ettiren Eda Ece, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Geçtiğimiz hafta adı Danilo Zanna ile aşk iddiasına karışan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bu pozlarını "Gerçek hayat 2" notuyla paylaştı.

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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 510 binden fazla beğeni aldı. Buğrahan Tuncer ise Eda Ece'nin paylaşımına kalp ve öpücük emojisi koydu.

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Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

İkilinin aşk dolu pozlarını gören Demet Akalın, İdil Fırat, Zeynep Sever Demirel, Yeliz Şar, Seda Sayan, Demet Akalın ve Danla Bilic ise yorum yaptı.