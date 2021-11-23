Eda Ece’den aylar sonra bir ilk! Danilo Zanna iddiaları sonrası…

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Eda Ece, Danilo Zanna ile sık sık bir araya geldiği iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap veren oyuncudan yeni hamle geldi. Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi. Buğrahan Tuncer ile ayrıldığı iddia edilen Ece, paylaştığı kare ile iddialara son noktayı koydu.