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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

atv'nin yeni dizisi Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle ekranlara geri dönen Ebru Şahin, gündeme oturdu. Hercai dizisindeki başarısıyla adını yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bugüne kadarkinden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri doğal haline hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:07
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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, başarılı oyunculuğuyla gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Yeni dizisinde bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Şahin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri doğal haline hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Pınar Deniz

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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Pınar Deniz