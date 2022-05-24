24 Mayıs 2022, Salı
Kuruluş Osman’da İnegöl’ün fethi Bitinya’da dengeleri alt üst ediyor! Osman Bey’in yeni hedefi Bursa
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 95'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da İnegöl'ü fetheden Osman Bey'in yeni hedefi Bursa'dır. Osman Bey Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:28
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