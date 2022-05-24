Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircinin kalbini fetheden yapımda Çolpan Hatun karakterine hayat veren İpek Karapınar, yakın takibe alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Karapınar'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.