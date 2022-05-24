24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircinin kalbini fetheden yapımda Çolpan Hatun karakterine hayat veren İpek Karapınar, yakın takibe alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Karapınar'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:53
  • 1
  • 122
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Destan'da canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar, ekrana damgasını vurdu. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 122
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte İpek Karapınar ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

  • 3
  • 122
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

YİĞİT UÇAN'IN EŞİ BETÜL UÇAN

  • 4
  • 122
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı
  • 5
  • 122
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı