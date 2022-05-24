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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, baş başa Marmaris tatiline çıkmıştı. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, sosyal medyaya aşk fotoğrafları düşünce çılgına döndü. Gazetecilere görüntü vermemek için bu oteli seçen Yıldırım, yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:59
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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, gazetecilere görüntü vermemek için de bu oteli seçmiş ve üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Ancak güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu aşkının birkaç uzaktan çekilmiş karesi, sosyal medyaya düştü.

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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

Fotoğraflarını sosyal medyada görünce küplere binen Kaan Yıldırım, dedikodulara göre otel yetkilileriyle tartışma yaşadı.

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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

MÜŞTERİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

"Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkışan ünlü oyuncu, fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istedi.

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Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı

Yetkililerle sert bir şekilde tartışan Kaan Yıldırım'ın bu tarzı, oteldeki diğer müşterilerin tepkisini çekerken ikilinin fotoğraflarını kimin çektiği ise bulunamadı.