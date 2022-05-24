24 Mayıs 2022, Salı
Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel paniği! Görüntüleri sızdı lüks oteli birbirine kattı
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, baş başa Marmaris tatiline çıkmıştı. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, sosyal medyaya aşk fotoğrafları düşünce çılgına döndü. Gazetecilere görüntü vermemek için bu oteli seçen Yıldırım, yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:59
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