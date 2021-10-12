12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Bir dönem ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı tartışma ile gündemden düşmeyen Hadise'nin ailesinde yeni kriz çıktı. Bu kez annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. Baba Açıkgöz, 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü. Boşanma davasının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için dava açtı.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:49
  • 1
  • 7
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Zaman zaman ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Hadise'nin ailesinde yeni kriz çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu.

  • 3
  • 7
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü.

  • 4
  • 7
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Hürriyet'in haberine göre Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.

  • 5
  • 7
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak.