Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu

Bir dönem ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı tartışma ile gündemden düşmeyen Hadise'nin ailesinde yeni kriz çıktı. Bu kez annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. Baba Açıkgöz, 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü. Boşanma davasının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için dava açtı.