12 Ekim 2021, Salı
Açıkgöz ailesinde kriz! Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu
Bir dönem ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı tartışma ile gündemden düşmeyen Hadise'nin ailesinde yeni kriz çıktı. Bu kez annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. Baba Açıkgöz, 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü. Boşanma davasının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için dava açtı.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:49
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