17 Mayıs 2022, Salı
Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 18 Mayıs Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:51
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