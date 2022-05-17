Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

MALHUN VE BALA HATUN, ORHAN İLE HOLOFİRA'YI KURTARABİLECEK Mİ?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?