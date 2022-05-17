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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 18 Mayıs Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:51
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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

94.Bölüm:

NİKOLA'NIN HAİN PLANI

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

MALHUN VE BALA HATUN, ORHAN İLE HOLOFİRA'YI KURTARABİLECEK Mİ?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

GÜNDÜZ BEY AĞIR YARALANIYOR

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır.

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! İnegöl’de ilerleyen Osman Bey’den Nikola’ya tuzak!

OSMAN BEY TUZAK KURUYOR

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir.