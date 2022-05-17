17 Mayıs 2022, Salı
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...
Özcan Deniz'le anlaşmalı ayrılığın ardından mahkemelik olan Feyza Aktan, merak edilenleri anlattı. 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada bilinmeyenleri anlatan Aktan, Özcan Deniz'in kendisine açtığı davaları ve boşanma protokolünün bilinmeyenlerini açıkladı. Maddi hiçbir talebinin olmadığını belirtirken protokolde olan 'sevgili' maddesi dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:15
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