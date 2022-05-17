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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

Özcan Deniz'le anlaşmalı ayrılığın ardından mahkemelik olan Feyza Aktan, merak edilenleri anlattı. 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada bilinmeyenleri anlatan Aktan, Özcan Deniz'in kendisine açtığı davaları ve boşanma protokolünün bilinmeyenlerini açıkladı. Maddi hiçbir talebinin olmadığını belirtirken protokolde olan 'sevgili' maddesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:15
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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

Özcan Deniz'den olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan merak edilenleri anlattı. 2.Sayfa programına konuşan Aktan, Özcan Deniz'in kendisine açtığı davaları ve boşanma protokolünün bilinmeyenlerini açıkladı. Feyza Aktan 'Maddi hiçbir talebim olmadı' dedi.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

"KARŞISINDA ÇOK ÇIPLAK KALDIM"

* Çok zordu. Bir kere velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davası ile tek başına uğraşmadım. Karşımdaki insan aslında şöyle bir niyetle girdi: Ben dahil olmak üzere; avukatlarım... ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanına alarak hep birlikte üstüne geleceğiz. Seninle hem medya karşısında hem de medya karşısında elimden geldiği kadar uğraşacağım diye bir niyetle girdi.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

* Benim bütün bu donanımlar karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmam. Bunun dışında çok çıplak kaldım aslında karşısında.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

* Her mahkemede Özcan adliyeye koruma ordusuyla giriyor. Yetmeyecek olacak ki, adliyenin güvenlik memurları da Özcan'ın yanında yer alıyorlar. Bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla da devamlı iletişim halinde oluyorlar, çıktıktan sonraki haberlerin ne şekilde olmasını istiyorlarsa bunu yönetebilmek için.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

'YAŞADIKLARIMI SİNDİRMEK ZORUNDAYIM'

* Ben aslında o fotoğrafa baktığımda sadece şunu görüyorum bir kez daha: Ne kadar güçlü bir adamla karşı karşıyayım. Ya bu gücün altında kalırsam? Ya haklılığımı ispat edemezsem? Bir panik haliyle giriyorum içeriye... İçeride duyduğum ağır ithamları sindirmek zorundayım çünkü evde beni bekleyen bir sorumluluğum var.