Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde ilginç madde: Sevgilisi olursa...

"KARŞISINDA ÇOK ÇIPLAK KALDIM"

* Çok zordu. Bir kere velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davası ile tek başına uğraşmadım. Karşımdaki insan aslında şöyle bir niyetle girdi: Ben dahil olmak üzere; avukatlarım... ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanına alarak hep birlikte üstüne geleceğiz. Seninle hem medya karşısında hem de medya karşısında elimden geldiği kadar uğraşacağım diye bir niyetle girdi.