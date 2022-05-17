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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Ebru Şahin Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide alışılmışın dışında bir savaşçı kadına hayat veren Şahin, başarılı oyunculuğuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Cedi Osman ile evlilik yolunda emin adımlarla gelişen Şahin'in ailesi merak ediliyordu. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:56
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Cedi Osman'la evlilik yolunda ilerleyen güzel oyuncunun ailesi merak konusu oldu. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Edip Tepeli'nin annesi Nilgün Tepeli

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Edip Tepeli'nin annesi Nilgün Tepeli