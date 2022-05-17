Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini onda almış...

Ebru Şahin Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide alışılmışın dışında bir savaşçı kadına hayat veren Şahin, başarılı oyunculuğuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Cedi Osman ile evlilik yolunda emin adımlarla gelişen Şahin'in ailesi merak ediliyordu. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.