Kuruluş Osman 66. yeni bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Atv ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "Avcı onca tuzak kursa da, kurt nice yol bilir!" sözü damga vuruyor. İşte Kuruluş Osman 66. yeni bölüm canlı izleme adresi.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BU HAFTA
TEKFURLAR PAPAZ GREGOR'UN PEŞİNDE
'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.
BALA HATUN VE MALHUN HATUN KARŞI KARŞIYA!
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM CANLI İZLE