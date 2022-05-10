Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve Alpları surlara dayanmıştır. Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır. Osman Bey'in yaptığı hangi hamle Nikola ve Romanos'u zora sokacaktır? İnegöl'ün fethi için mancınıklar atıldığında İnegöl ahalisinin Türklere karşı tavrı nasıl olacaktır.