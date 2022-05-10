Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 93'üncü bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
Giriş Tarihi: 10.05.2022
11:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
11:32
İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve Alpları surlara dayanmıştır. Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır. Osman Bey'in yaptığı hangi hamle Nikola ve Romanos'u zora sokacaktır? İnegöl'ün fethi için mancınıklar atıldığında İnegöl ahalisinin Türklere karşı tavrı nasıl olacaktır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
93.Bölüm:
Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?
Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır.
Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?
NİKOLA'NIN SON HAMLESİ
Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar.
Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.