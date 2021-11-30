Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey hedefine İnegöl’ü koyuyor

OSMAN BEY'İN HAREKAT PLANI İŞLEYECEK Mİ?

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

