30 Kasım 2021, Salı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey hedefine İnegöl’ü koyuyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 73'üncü bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. 73'üncü bölümde 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda sürpriz bir karakterle Feyza Sevil Güngör dahil olacak. Tekfurları köşeye sıkıştıran Osman Bey, hedefine İnegöl'ü koyacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 12:39
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7