Kuruluş Osman’da Dündar Bey’den bir ihanet daha! Osman Bey’i tuzağa düşürdü

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 47'nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, #ŞehitlerYurdu etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 47'nci bölümüne, Kayı Alpleri ve Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği savaş ve Bayhoca'nın vurulması damga vurdu. Dündar Bey'in ihanetiyle Nikola Osman Bey'i tuzağa düşürdü. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşananlar...