Kuruluş Osman'da bir ilk... Adım adım rekora gidiyor. Daha önce yaşanmadı. Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın ünü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede yayınlanmaya başlayan dizi büyük beğeniyle takip ediliyor. İzleyici kitlesinin ekranın başından bir an dahi ayrılmaksızın takip ettiği Kuruluş Osman, Afrika'da yer alan Tunus bölgesinde yayın serüvenine başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...