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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da bir ilk! Adım adım rekora gidiyor! Daha önce yaşanmadı... Kuruluş Osman'da bir ilk! Adım adım rekora gidiyor! Daha önce yaşanmadı...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın ünü ülkemizin dışında yayılmaya devam ediyor. Çeşitli ülkelerde rağbet gören dizi için yeni gelişmeler yaşanıyor. İddialı sahneleri ve karakterleri ile izleyicileri ekranları başına kilitlemeye devam eden Kuruluş Osman, Afrika'da yer alan Tunus bölgesinde yayın serüvenine başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 22:18 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 22:18
Kuruluş Osman'da bir ilk... Adım adım rekora gidiyor. Daha önce yaşanmadı. Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın ünü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede yayınlanmaya başlayan dizi büyük beğeniyle takip ediliyor. İzleyici kitlesinin ekranın başından bir an dahi ayrılmaksızın takip ettiği Kuruluş Osman, Afrika'da yer alan Tunus bölgesinde yayın serüvenine başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.
Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.
KURULUŞ OSMAN 32 ÜLKEDE YAYINDA
Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.
Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.