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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi iddiaların arkası gelmiyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu... Kurtlar Vadisi iddiaların arkası gelmiyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Savcı Leyla" karakteri ile hayatımıza giriş yapan Çiğdem Batur, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türk dizilerinin en çok takip edilenleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp başlayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 22:50
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin en bilinen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin yakın takipçileri dizinin yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.
Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."
KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz.
Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."