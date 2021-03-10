Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...