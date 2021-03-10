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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 17:21
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ÇAĞLAR ERTUĞRUL
5 Kasım 1987

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988

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