İki kişiyi yaralayan Ahmet Kural hakkında istenen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz şubat ayında Üsküdar'da alkollü araç kullanarak iki araca çarpan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanan Kural hakkında hapis istemiyle dava açıldı.