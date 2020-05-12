12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 21'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümde, Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, Moğolların elinde ölüm kalım savaşı verecek. Oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice plan kuran Dündar ise Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 21'nci bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 12.05.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:12
  • 1
  • 8
Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba saat 20:20'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor!

  • 2
  • 8
Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

  • 3
  • 8
Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

"Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

  • 4
  • 8
Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak?

  • 5
  • 8
Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı?