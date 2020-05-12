Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor! Osman Bey'in ölüm kalım savaşı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 21'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümde, Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, Moğolların elinde ölüm kalım savaşı verecek. Oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice plan kuran Dündar ise Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 21'nci bölümünde yaşanacaklar…