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Haberler Galeri Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Pınar Altuğ, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlar sonrası çılgına döndü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümü sonrası verdiği röportajın altına "Bu karnı çıkmasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" şeklinde yapılan kötü yorum karşısında çılgına dönen Altuğ, "İnsan demek hata" sözleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:08
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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın ölümünün ardından sürdürdüğü sessizliğini geçen gün verdiği bir röportaj ile bozdu. Ebru Şallı'nın oğlunun hastalık sürecini ve kaybının ardından yaşadıklarını anlattığı röportaj sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Ebru Şallı'nın yaşadığı acıyı anlattığı paylaşımların altına yapılan yorumlardan bazıları ise son derece acımasız ve çirkindi.

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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Bu yorumlardan birine kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, Şallı'nın röportajının altına yapılmış "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yoruma son derece haklı ve sert bir tepki gösterdi.

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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Pınar Altuğ çirkin yoruma "Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!" sözleriyle yanıt verdi.

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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu. Ebru Şallı oğlu Pars'ın Lenfoma hastalığının nasıl ortaya çıktığını ve öğrendikleri ilk günü Ayşe Arman'a verdiği röportajda paylaştı. Ebru Şallı'nın okuyanın içini acıtan sözleri Anneler Günü'nde herkesi hüzne boğdu. Evlat acısıyla derinden sarsılan Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın hayattayken yaşadığı acıyı anlattı...