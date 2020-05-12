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Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan çirkin yorum sonrası çılgına döndü: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlar sonrası çılgına döndü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümü sonrası verdiği röportajın altına "Bu karnı çıkmasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" şeklinde yapılan kötü yorum karşısında çılgına dönen Altuğ, "İnsan demek hata" sözleriyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:08
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