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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 75'inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettirirken Osman Bey Kayı Obası'nın gözü önünde tutuklanacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:58
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Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

75.Bölüm:

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

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Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.

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Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.

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Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor?

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Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor

Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?