14 Aralık 2021, Salı
Kuruluş Osman’da Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor! Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 75'inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettirirken Osman Bey Kayı Obası'nın gözü önünde tutuklanacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:58
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