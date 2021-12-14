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Haberler Galeri Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan dizisi ilk üç bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Her bölümüyle nefes kesen dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun eski eşi herkesi şaşırttı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi de ünlü çıktı. İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi…

Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 13:56
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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Destan'da canlandırdığı Ulu Ece karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Barut, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Barut'un eski eşi herkesi şaşırttı.

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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Destan'ın yıldızı Deniz Barut başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

GÖKHAN ALKAN – SERAY KAYA

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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

GÖKHAN ALKAN – SERAY KAYA

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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

GÖKHAN ALKAN – SERAY KAYA