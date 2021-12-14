Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan dizisi ilk üç bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Her bölümüyle nefes kesen dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun eski eşi herkesi şaşırttı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi de ünlü çıktı. İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi…