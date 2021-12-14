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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün gece Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasından sağ kurtulurken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Ergül'ün 15 yıl önce İstanbul'da da feci bir kaza geçirmişti. Dolmabahçe'de gerçekleşen kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:41
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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

15 YIL ÖNCE DE KAZA YAPTI

Ünlü sanatçı, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmiş, Dolmabahçe'deki o kazada hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

İKİ ARAÇTA 7 YARALI

15 Nisan 2006'da Beşiktaş, Dolmabahçe sahil yolunda meydana gelen o ilk kazasında Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç, karşıdan gelen bir otomobille çarpışmış, kazada 7 kişi yaralanmıştı.

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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

Bazı yaralıların yol ortasına savrulduğu, adeta savaş alanına dönen o kazada ünlü sanatçı, hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkmıştı.

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Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

KARŞIDAN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTILAR

Bir haftalık tatil için Türkiye'ye gelen Alman müzisyen ve prodüktör Pompetzki ile Ergül'ün içinde bulunduğu kiralık lüks aracı kullanan sürücü Ramazan Kızılbayır da yaralanmıştı.