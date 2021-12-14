Gülçin Ergül’ü yıkan kaza! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! İkinci kazada sevgilisini kaybetti

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün gece Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasından sağ kurtulurken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Ergül'ün 15 yıl önce İstanbul'da da feci bir kaza geçirmişti. Dolmabahçe'de gerçekleşen kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.